«Молоко лучший друг диареи»: кулинар Яков Дель назвал несочетаемые продукты

«Идея Герберта Шелтона вроде бы весьма перспективная, но в итоге выливается в совершенное безобразие: сочетать мясо с углеводами, оказывается, принципиально невозможно! То есть на свалку истории придется выкинуть пельмени, чебуреки, беляши и мамины блинчики, фаршированные мясом, бутерброды с колбасой.