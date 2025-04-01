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Глава МИД Китая: Россия и КНР готовы отстаивать итоги Второй мировой войны

Глава МИД Китая: Россия и КНР готовы отстаивать итоги Второй мировой войны

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Москва и Пекин планируют общими усилиями отстаивать итоги Второй мировой войны и продвигать честную и справедливую интерпретацию тех событий, заявил глава министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

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