Глава МИД Китая: Россия и КНР готовы отстаивать итоги Второй мировой войны

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Москва и Пекин планируют общими усилиями отстаивать итоги Второй мировой войны и продвигать честную и справедливую интерпретацию тех событий, заявил глава министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии