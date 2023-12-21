Растим эффективность по кусочкам пиццы: кейс Group4Media и «Додо Пицца»

«Додо Пицца» ценит умный подход к медиакампаниям, и основная цель агентства — работая с теми решениями и качеством, которые приносят результат, эффективно выстраивать коммуникацию с каждым человеком — с теми, кто приходит в рестораны, заказывает пиццу онлайн, приходит на работу в «Додо» или вкладывает личный талант в открытие новых ресторанов.