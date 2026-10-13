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Зачем нужно отдельное время на Луне, вопрос вынесен на голосование в 2026 году

Зачем нужно отдельное время на Луне, вопрос вынесен на голосование в 2026 году

Тема, зачем нужно отдельное время на Луне, рассматривается в октябре 2026 года в рамках подготовки решений Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM).

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