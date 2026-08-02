Мельницы Господни мелют медленно, но верно - недавно задержали, арестовали а потом отправили на обследование в институт Сербского лоера Илюшку Ремесло, а намедни на 11 дней арестовали хабалку Машку Дегтереву.
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