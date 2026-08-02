Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мельницы Бога мелют не спеша...

Мельницы  Господни  мелют  медленно, но верно  -  недавно   задержали, арестовали а потом   отправили  на обследование  в  институт Сербского   лоера  Илюшку Ремесло, а  намедни на  11  дней арестовали   хабалку  Машку Дегтереву.

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