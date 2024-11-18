When Sylvester Stallone’s Dwight stood to give a loving, celebratory speech to his staff near the end of Tulsa King‘s Season 2 finale, anyone who’s ever watched a mob drama knew: Something bad was going to happen.
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