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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Tulsa King Finale Recap: Dwight’s Got a Scary New Boss (But It’s Not Who You Think) — Plus, Grade the Episode

Tulsa King Finale Recap: Dwight’s Got a Scary New Boss (But It’s Not Who You Think) — Plus, Grade the Episode

When Sylvester Stallone’s Dwight stood to give a loving, celebratory speech to his staff near the end of Tulsa King‘s Season 2 finale, anyone who’s ever watched a mob drama knew: Something bad was going to happen.

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