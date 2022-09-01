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Истребительная авиация ВВО заступила на боевое дежурство на оперативных аэродромах в рамках СКШУ «Восток-2022»

Истребительная авиация ВВО заступила на боевое дежурство на оперативных аэродромах в рамках СКШУ «Восток-2022»

В рамках СКШУ экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям и авиационной поддержке войск.

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