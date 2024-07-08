В России разработали уникальный и долговечный протез-трансформер

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали протез нижних конечностей, который можно адаптировать под различные цели, при этом он прочнее, легче и дешевле зарубежных аналогов.
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