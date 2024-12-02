Большие калибры работают на Днепре

Большие калибры работают на ДнепреВоздушная разведка обнаружила артиллерийское орудие в тылу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, которое вело обстрел мирных поселков на нашем берегу реки.
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