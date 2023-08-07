Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погиб ребенок

7 августа 2023 года на автодороге «Краснодар-Ейск» водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении пассажирским автобусом «ГАЗ», перевозившим несовершеннолетних.