Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погиб ребенок

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погиб ребенок

7 августа 2023 года на автодороге «Краснодар-Ейск» водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении пассажирским автобусом «ГАЗ», перевозившим несовершеннолетних.

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