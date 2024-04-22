Клычков отнёс цветы Ленину

В Орле состоялась церемония поклонения и возложения цветов к памятнику Ленина. Сегодня, 22 апреля, сенатор СФ Иконников, губернатор Клычков и сопровождавшие их лица из числа обкома и горкома КПРФ соблюли традицию, 154-ю годовщину со дня рождения основателя советского государства, которое прекратило своё существование в 1991 году.
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