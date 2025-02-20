Россия нарастила перевозки по МТК «Север — Юг» более чем в полтора раза

Объем перевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг» вырос в 1,7 раза за 2024 год, заявил Дмитрий Крюков, заместитель генерального директора по мультимодальному сервису «РЖД Логистика», 19 февраля сообщает The Economic Times.
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