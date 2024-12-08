Лидер правящей партии рассказал о досрочном уходе президента Южной Кореи

Лидер правящей партии Южной Кореи рассказал о досрочном уходе президента страны Лидер правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун сообщил, что вместе с премьер-министром Хан Док Су минимизирует хаос в связи с «досрочным и упорядоченным уходом» президента Юн Сок Ёля.