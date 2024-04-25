Секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК принял участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в России

Санкт-Петербург, 24 апреля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в среду принял участие в 12-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге и выступил с программной речью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)