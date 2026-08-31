Через год коммунальные платежки будут доставлять в электронном виде: от роста тарифов это не спасет

Ровно через год, с 1 сентября 2027 года, россияне станут получать квитки за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги» .
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