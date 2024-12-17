Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал власти Украины за проведение насильственной мобилизации, назвав систему неэффективной и дискредитированной.
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