Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: ультиматум для России. Как сказал журналист Царьграда Сергей Латышев, если Москва уступит и заберёт на Украине без международного признания лишь то, что контролирует, то это будет один разговор.
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