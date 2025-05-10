Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Американские идиоты пишут нашему Президенту планы разные,Путин умнее их в сто раз.Где этих придурков находят."Если Путин хочет...
  • Игорь
    Ну и хуй на них, пущай все хохлы сдохнут, скоропостижноДесятки заболевши...
  • Валерьян Смогловский
    Вы. Постоянно. Одно. И. Тоже. Повторяете По. 3.4.раза. У. Вас. Что. С. Головой. ПробелыУспех группы "Дне...

Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: Ультиматум для России

Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: Ультиматум для России

Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: ультиматум для России. Как сказал журналист Царьграда Сергей Латышев, если Москва уступит и заберёт на Украине без международного признания лишь то, что контролирует, то это будет один разговор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
А не послать ли пиндостан лесом?
Ответить
12 час.
наверх