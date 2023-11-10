Спикер конгресса США не увидел оснований для импичмента Байдена

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency В настоящий момент не имеется достаточной доказательной базы для запуска процесса импичмента президента США Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
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