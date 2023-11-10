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Спикер конгресса США не увидел оснований для импичмента Байдена

Спикер конгресса США не увидел оснований для импичмента Байдена

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency  В настоящий момент не имеется достаточной доказательной базы для запуска процесса импичмента президента США Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

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