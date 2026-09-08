Россиянка расссказала, какие "ловушки" ждут туриста в Узбекистане

Тревел-блогер Елена Лисейкина рассказала, какие «опасности» поджидают туристов в Узбекистане: от щедрых угощений до соблазнительных покупок.
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