Педагог Белан: важно изучать игры с точки зрения мотивации

Особенно тяжело многие дети переживают школьный период, а одной из главных трудностей, с которой сталкиваются родители и учителя, является зависимость от компьютерных игр и социальных сетей, где дети сидят часами.
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