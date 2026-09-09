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Реконструкция легендарной тюрьмы "Кресты" началась в Санкт-Петербурге

Реконструкция легендарной тюрьмы "Кресты" началась в Санкт-Петербурге

Исторический комплекс "Кресты" на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга, где ранее находилась одноименная тюрьма, а потом следственный изолятор, будет адаптирован под крупный общественно-культурный и деловой центр.

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