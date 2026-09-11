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Татар-информ

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Разин: «Не мучусь, у меня всё в порядке. Хочу Ferrari, яхту и Кубок Гагарина»

Разин: «Не мучусь, у меня всё в порядке. Хочу Ferrari, яхту и Кубок Гагарина»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) ответил на вопрос о вратаре Илье Самсонове, однако предпочёл перевести разговор в шутливое русло.

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