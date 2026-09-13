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Индия и КНР предложили России помощь в урегулировании конфликта на Украине

Индия и КНР предложили России помощь в урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предложили помощь в прекращении конфликта на Украине президенту России Владимиру Путину на полях саммита БРИКС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило 13 сентября агентство Reuters.

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