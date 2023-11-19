Рабочий погиб во время ремонта сгоревшего банного комплекса в посёлке Солнечное

Упавшего со строительных лесов мигранта доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. В субботу вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что 7 ноября в посёлке Солнечное на Приморском шоссе, 385 упал со строительных лесов рабочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии