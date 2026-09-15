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FiNE NEWS

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Кандидат на пост генсека ООН призвал к проведению мирной конференции по Украине

Экс-представитель Уганды при Организации Объединённых Наций (ООН) Олара Отунну, претендующий на пост генерального секретаря организации, заявил о необходимости срочного созыва глобальной мирной конференции по Украине.

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