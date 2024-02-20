Власти Барнаула объяснили, почему участились инциденты с общественным транспортом

На данный момент частные перевозчики и "Горэлектротранс" испытывают ряд сложностей Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном аппаратном совещании обсудил проблемы, с которыми в последние дни сталкивается общественный транспорт, сообщает мэрия.
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