Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Власти Барнаула объяснили, почему участились инциденты с общественным транспортом

Власти Барнаула объяснили, почему участились инциденты с общественным транспортом

На данный момент частные перевозчики и "Горэлектротранс" испытывают ряд сложностей Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном аппаратном совещании обсудил проблемы, с которыми в последние дни сталкивается общественный транспорт, сообщает мэрия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх