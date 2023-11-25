Компания Xiaomi представит 29 ноября Redmi K70 и еще шесть фирменных гаджетов

Компания Xiaomi анонсировала крупную презентацию суббренда Redmi, которая состоится 29 ноября. На ней будут представлены сразу семь устройств, включая новые смартфоны линейки Redmi K70, ноутбуки, умные часы и беспроводные наушники, сообщает портал 4pda.