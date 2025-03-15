Мошенники обманывают северян, представляясь сотрудниками «Энергосбыта»

На днях в полицию Архангельска обратился 65-летний местный житель, ставший жертвой телефонных аферистовНеизвестный позвонил ему в мессенджере, представился сотрудником «Энергосбыта» и сообщил о необходимости срочной замены электросчётчика.
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