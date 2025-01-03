Поиск новых возможностей: финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2025 года Алёна ЮрьеваЭта неделя обещает быть временем динамичных изменений, эффективного планирования и поиска новых возможностей.
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