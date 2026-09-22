Азербайджан ввел запрет на полеты иранских авиакомпаний в страну

Власти Азербайджана ввели запрет на полеты в страну для иранских авиакомпаний. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
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