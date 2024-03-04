Соцсеть X, TikTok и Booking.com могут подвергнуться жёсткому регулированию в Евросою...

Соцсеть X, TikTok и Booking.com могут подвергнуться жёсткому регулированию в ЕвросоюзеПринадлежащая Илону Маску (Elon Musk) социальная сеть X, владелец платформы коротких видео TikTok в лице компании ByteDance, а также сервис бронирования жилья Booking.