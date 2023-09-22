Антон Смольский: «Сдвигов в положительную сторону о допуске россиян и белорусов нет. Есть опасения, что нас могут не допустить к Олимпиаде-2026»

«Хочется участвовать в мировых турнирах, бороться с сильнейшими в мире, составлять им конкуренцию и побеждать на международных соревнованиях, но, к сожалению, никаких сдвигов в положительную сторону о допуске российских и белорусских биатлонистов нет.