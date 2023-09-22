Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Антон Смольский: «Сдвигов в положительную сторону о допуске россиян и белорусов нет. Есть опасения, что нас могут не допустить к Олимпиаде-2026»

«Хочется участвовать в мировых турнирах, бороться с сильнейшими в мире, составлять им конкуренцию и побеждать на международных соревнованиях, но, к сожалению, никаких сдвигов в положительную сторону о допуске российских и белорусских биатлонистов нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх