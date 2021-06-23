Мистическая ночь: Латвия готовится к празднику Лиго

Совсем скоро латвийцы будут праздновать Лиго! Удивительно, как этот, дошедший из глубины веков День летного солнцеворота, сплотил всех жителей страны: кругом улыбки, цветы, пожелания счастья и, конечно, прекрасное настроение! Для всех латвийце праздник Лиго или Янов день – обновление! Латыши бережно хранят свои традиции, и верят, что с этого дня жизнь непременно станет лучше! И это прекрасно! Что значит традиции на Лиго? А это философия, которая идет из глубины веков: наши предки отлично знали, как обустроить свою жизнь, и из поколения в поколение передавали нам свой опыт.