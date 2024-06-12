«Переданные ВСУ F-16 будут атаковать из Польши»: Армия РФ готовит в ответ сокрушительные удары по врагу: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 12.06.24 г.

«Сырский признал провал, ВСУ отступают по всему Донбассу»: ВС РФ продвигаются вглубь обороны врага по всему Донецкому направлению: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 08.06.24 г.