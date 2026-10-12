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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Такой день. Судьба интернет-денег после атак на дата-центры и энергетическое перемирие

Такой день. Судьба интернет-денег после атак на дата-центры и энергетическое перемирие

О главных событиях страны и Алтайского края за 12 октября Атака дронов на дата-центры "Яндекса" в Сасово (Рязанской области) и Калуге взволновали многих российских граждан.

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