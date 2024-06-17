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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стойкович о 0:1 от Англии: «Сербия не заслужила поражения. Благодаря заменам удалось контролировать мяч и заставить соперника защищаться» 

«Тадич остался в запасе по тактическим соображениям – я хотел, чтобы он вышел свежим на второй тайм. Это был очень хороший матч.

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