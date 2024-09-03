Adnkronos: молния ударила в Триумфальную арку возле римского Колизея

На центральную часть Рима 3 сентября обрушилась мощная гроза. В результате удара стихии пострадал уникальный античный памятник, Триумфальная арка императора Константина, передает итальянское информационное агентство Adnkronos.
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