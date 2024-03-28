Нарышкин обсудил сотрудничество с Северной Кореей во время визита в КНДР

Известия/Кристина Кормилицына Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вместе с делегацией посетил Северную Корею с трехдневным деловым визитом, где обсудил укрепление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
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