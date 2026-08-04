Рыжие оккупанты: как русским садоводам спасти урожай от испанских слизней

Они ползут несметными полчищами, пожирают всё подряд и не боятся ни холода, ни наших птиц. Испанский слизень, когда-то живший лишь на Пиренеях, за несколько лет превратился в настоящую напасть для отечественных огородов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии