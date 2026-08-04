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Царьград

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Рыжие оккупанты: как русским садоводам спасти урожай от испанских слизней

Рыжие оккупанты: как русским садоводам спасти урожай от испанских слизней

Они ползут несметными полчищами, пожирают всё подряд и не боятся ни холода, ни наших птиц. Испанский слизень, когда-то живший лишь на Пиренеях, за несколько лет превратился в настоящую напасть для отечественных огородов.

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