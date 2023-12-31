ВС РФ поразили места хранения ГСМ на аэродроме в Хмельницкой области

Российские военные за минувшие сутки нанесли удар по местам хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения, расположенным на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и в селе Чернобаевка Херсонской области.
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