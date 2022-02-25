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Эпизодическая память каракатиц не ухудшилось в процессе старения

Эпизодическая память каракатиц не ухудшилось в процессе старения

https://sci   Эпизодическая память каракатиц не ухудшилось в процессе старения Биологи выяснили, что эпизодическая память каракатиц не потерпит ухудшения в процессе старения, как это свойственно многим позвоночным, в частности людям.

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