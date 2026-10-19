МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Турция готовится к знаковому событию в своей энергетической истории: власти рассчитывают до конца года ввести в эксплуатацию строящийся российской стороной энергоблок № 1 АЭС «Аккую» и провести физический пуск реактора с загрузкой топлива.
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