МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Турция готовится к знаковому событию в своей энергетической истории: власти рассчитывают до конца года ввести в эксплуатацию строящийся российской стороной энергоблок № 1 АЭС «Аккую» и провести физический пуск реактора с загрузкой топлива.