Квитанции ЖКХ будут приходить по-новому: Что изменится с 1 сентября

Квитанции за услуги ЖКХ будут приходить по-новому, но не для всех. Какие перемены нас ждут 1 сентября 2027 года?С начала осени следующего года квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут приходить в электронном, а не бумажном виде.