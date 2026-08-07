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Царьград

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Квитанции ЖКХ будут приходить по-новому: Что изменится с 1 сентября

Квитанции ЖКХ будут приходить по-новому: Что изменится с 1 сентября

Квитанции за услуги ЖКХ будут приходить по-новому, но не для всех. Какие перемены нас ждут 1 сентября 2027 года?С начала осени следующего года квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут приходить в электронном, а не бумажном виде.

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