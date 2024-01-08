Росприроднадзор с подачи полиции выявил крупное загрязнение воды на правобережье Астрахани

Площадь загрязнения в протоке Серебряная Воложка составила 800 квадратных метров. 5 января на телефон оперативного дежурного межрегионального управления Росприроднадзора от Астраханского линейного отдела полиции МВД России на транспорте поступила информация по факту загрязнения нефтепродуктами акватории протоки Серебряная Воложка в Трусовском районе Астрахани.
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