Росприроднадзор с подачи полиции выявил крупное загрязнение воды на правобережье Астрахани

Площадь загрязнения в протоке Серебряная Воложка составила 800 квадратных метров. 5 января на телефон оперативного дежурного межрегионального управления Росприроднадзора от Астраханского линейного отдела полиции МВД России на транспорте поступила информация по факту загрязнения нефтепродуктами акватории протоки Серебряная Воложка в Трусовском районе Астрахани.