Новости в мире музыки

Первый фит JAY-Z и Nas официально вышел в переиздании альбома Шакила О'Нила (Shaquille O'Neal) Фит Шакила О'Нила (Shaquille O'Neal), Наса, JAY-Z и Lord Tariq не дошел до слушателей в первый раз, судя по всему, из-за проблем с очисткой куплета Наса, пишет Consequence.