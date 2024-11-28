Код «красный»: Демис Карибидис, Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева

28 ноября в московском международном центре самбо состоялась презентация нового сезона телеканала ТНТ, на которой директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года и рассказали о грандиозных планах на 2025-й год.