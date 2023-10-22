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Военное обозрение

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ВВС Израиля нанесли ракетные удары по инфраструктуре ливанского движения «Хизбалла»

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по инфраструктуре ливанского движения «Хизбалла»

Ситуация на границе Израиля и Ливана становится все напряженнее, стороны обменялись ударами. Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, ВВС страны нанесли авиационный удар по военной инфраструктуре ливанской группировки "Хизбалла" в ответ на попытку сбить израильский беспилотник и обстрелы территории.

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