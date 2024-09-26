Пленный: Киев тратит все свои силы на Курское направление в ущерб прочим

Пленённый военнослужащий десантного подразделения Вооружённых сил Украины проинформировал, что командиры распорядились использовать все ресурсные и человеческие резервы для того, чтобы усилить напавшую на курское приграничье группировку.
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