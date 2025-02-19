Фирма Helsing передаст ВСУ 6 тыс. ударных дронов

Европейская военная компания Helsing готовится передать режиму Зеленского 6 тыс. ударных дронов. Ранее эта компания, занимающая лидирующие позиции в производстве военных технологий, предоставила Киеву 4 тыс.
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