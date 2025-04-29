Поругалась с зятем? Волочкова первая сбежала со свадьбы дочери

Балерина рассказала о причинах своего экстренного отъезда. Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной и зятем Никитой Григоряном Социальные сетиНа днях Анастасия Волочкова отметила в Санкт-Петербурге свадьбу своей дочери Ариадны.
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